الدورة 69 لمهرجان كان - الجزء الثاني

- الجزء الثاني من تغطيتنا للدورة الـ 69 لمهرجان "كان" السينمائي وأبرز الأعمال المشاركة فيه إضافة إلى الفائزين:

- تفاصيل أول قضية زواج عرقي تدخل التاريخ بتغييرها للقوانين العنصرية في أميركا مع Joel Edgerton فيLoving.

- المخرجKen Loach ينتصر لفقراء بلاده من جديد في تجربة تعكس قسوة الأزمة الاقتصادية عليهم في I, Daniel Blake.

- دراما عائلية لا تخلو من كوميديا ينطلق أفرادها في رحلة بين ضوضاء المدينة وعشوائية الحياة خارجها في Captain Fantastic.

- الحب بمعايير زمن الحروب يسجّل عودة النجم Sean Penn مخرجاً مع Charlize Theron وJavier Bardem فيThe Last Face.

- سينما المهاجرين العرب تحتفل بأحدث مخرجيها والمرأة تمثّل السينما الأفغانية ولبنان في أسبوع النقّاد بتجربة تبحث عن مفهوم الهوية.