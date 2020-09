كواليس العرض العالمي لرحلة أليس العجيبة

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

في حلقة هذا الأسبوع:

- كواليس العرض العالمي الأول لأحدث إصدارات ديزني وثاني الأجزاء الروائية من رحلة أليس العجيبة مع Johnny Depp و Anne Hathaway وMia Wasikowska في Alice Through The Looking Glass

- قصص الحب تدخل المنافسة الصيفية في نسخة سينمائية مقتبسة عن رواية لقيت استحسان النقّاد مع Emilia Clarke وSam Claflin في Me Before You

- تفاصيل رحلة القبض على الشاعر التشيلي الحائز جائزة نوبل Pablo Neruda بعد انضمامه إلى الحزب الشيوعي نهاية الأربعينيّات في نسخة روائية تحمل اسمه وهي من بطولة النجم المكسيكي Gael García Bernal

- نظرة على واقع العلاقات الاجتماعية في المجتمعات الفلسطينية المعاصرة من الناصرة إلى السويد مروراً برام الله في "أمور شخصية"

- بعد الفوز بـ "السعفة الذهبية،" Ken Loach يدعم مهرجاناً للأفلام الفلسطينية والسياسة تتدخّل في مهرجان "كان" لإيقاف تجربة وثائقية حول أحدث ميونيخ، ومخرجتان عربيّتان تحصدان جائزة Women In Motion