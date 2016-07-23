في حلقة هذا الأسبوع:

- عودة أشهر يوم استقلال في عالم السينما الأميركية في جزء جديد وبعد 20 عاما مع Liam Hemsworth وJeff Goldblum في Resurgence وكواليس العرض العالمي الأول للفيلم.

- سينما أسماك القرش تسجل حضوراً صيفيا بنكهة فنية لا تخلو من تشويق مع Blake Lively في The Shallows

- نسخة نسائية تحتفل بأنجح سلسلة كوميدية في الثمانينات مع Melissa McCarthy وKristen Wiig في Ghostbusters

- بطل المغامرات الشعبية الأكثر ظهوراً على الشاشة يقدم أول نسخة روائية له بمعايير تكنولوجيا القرن الـ 21 والموازنات الضخمة مع النجوم: Samuel L. Jackson وChristoph Waltz وMargot Robbie في The Legend of Tarzan