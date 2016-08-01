سلسلة الفضاء الشهيرة Star Trek

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السينما الإيرانية تودّع أسطورتها الأكثر تحقيقاً للجوائز ومصر تمثّل السينما العربية في المسابقة الدولية لمهرجان Locarno