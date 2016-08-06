في حلقة هذا الأسبوع:
- DC Comics تحتفل بأول تجربة سينمائية من بطولة فريق الشر الخارق الشهير Suicide Squad مع النجوم Will Smith وJared Leto وJoel Kinnaman وMargot Robbie
- بين الواقع والخيال الهوليوودي، نسخة وثائقية تكشف حقائق وأكاذيب إحدى أشهر كلاسيكيات السينما الأميركية في Midnight Return
- Kevin Spacey يعود إلى أدوار البطولة الكوميدية في إنتاج أميركي فرنسي مشترك مع Jennifer Garner وChristopher Walken في Nine Lives
- نظرة على جديد السينما اللبنانية في رحلة بحث عن هوية مفقودة والعالم العربي يودع أشهر رواد جيل سينما الواقعية في مصر
- ومن ComicCon International في San Diego، نجوم أفلام Marvel المقبلة في جولة ترويجية مع Doctor Strange والجزء الثاني من Guardians Of The Galaxy