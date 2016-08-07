في حلقة هذا الأسبوع:

- DC Comics تحتفل بأول تجربة سينمائية من بطولة فريق الشر الخارق الشهير Suicide Squad مع النجوم Will Smith وJared Leto وJoel Kinnaman وMargot Robbie

- بين الواقع والخيال الهوليوودي، نسخة وثائقية تكشف حقائق وأكاذيب إحدى أشهر كلاسيكيات السينما الأميركية في Midnight Return

- Kevin Spacey يعود إلى أدوار البطولة الكوميدية في إنتاج أميركي فرنسي مشترك مع Jennifer Garner وChristopher Walken في Nine Lives

- نظرة على جديد السينما اللبنانية في رحلة بحث عن هوية مفقودة والعالم العربي يودع أشهر رواد جيل سينما الواقعية في مصر

- ومن ComicCon International في San Diego، نجوم أفلام Marvel المقبلة في جولة ترويجية مع Doctor Strange والجزء الثاني من Guardians Of The Galaxy