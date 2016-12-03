في حلقة هذا الأسبوع:

- كواليس العرض الافتتاحي لأحد أهم إصدارات السينما الأميركية بلغة الجوائز لهذه السنة مع Casey Affleck في Manchester By The Sea وبإنتاج من النجم Matt Damon

- خطة كوميدية بطلها أب في مواجهة زوج ابنته المستقبلي أملاً في إقناعها بالتراجع مع النجمين James Franco و Bryan Cranston في Why Him

- فريق أول الإصدارات المنفردة لسلسلة الفضاء الأشهر Star Wars يبدأ جولاته الترويجية الخاصة استعداداً لعرض الفيلم مع Felicity Jones في Rogue One

- نظرة على أكثر الأفلام الألمانية حظّاً في سباق الأوسكار السنة المقبلة مع تجربة كوميدية تتناول العلاقات الأسرية في Toni Erdmann

- مهرجان دبي يكشف عن أهم مفاجآت دورته هذه السنة والسينما المستقلة تحتفل بترشيحات Independent Spirit Awards