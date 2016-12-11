الشاشة الكبيرة: كواليس افتتاح مهرجان دبي السينمائي

- تغطية خاصة لكواليس افتتاح مهرجان دبي السينمائي ولقاءات مع ضيوف وضيفات أولى عروض دورته الـ 13.
- مفاهيم الحب والزمن والموت تجتمع في تجربة إنسانية احتفالاً بالحياة والبدايات الجديدة مع Will Smith وKate Winslet وEdward Norton في Collateral Beauty
- تداعيات الصراع النفسي لأفراد الجيش الأميركي بعد عودتهم من أفغانستان مع Shia LaBeouf و Kate Mara في Man Down
- عودة السينما الاستعراضية إلى المنافسة على الأوسكار بأحدث إصداراتها La La Land مع Emma Stone وRyan Gosling ولقاءات من العرض الافتتاحي للفيلم.
- Scorsese إلى الفاتيكان بأحدث أفلامه وManchester By The Sea أفضل عمل لهذه السنة بإجماع National Board of Review.