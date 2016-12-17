في حلقة هذا الأسبوع:

كواليس العرض العالمي الأول لأحدث إصدارات سينما الفضاء مع Jennifer Lawrence و Chris Pratt فيPassengers والجزء الأول من تغطيتنا الخاصة بمهرجان دبي السينمائي:

- السينما المصرية تنافس على جائزة المهرجان الكبرى برحلة صعود داعية إسلامي إلى عالم الأضواء بين السياسة واستغلال السلطة في مولانا.

- فيلم فنتازيا إماراتي يرصد نهاية العالم ضمن إطار مأساوي في أحدث أعمال المخرج علي مصطفى مع علي سليمان وسامر المصري في المختارون.

- شواطيء غزة بين رياضة ركوب الأمواج وواقع حياة أبنائها في تجربة وثائقية تحت عنوان Gaza Surf Club

- دراما إجتماعية نسائية لا تخلو من كوميديا الأحياء الشعبية في مصر مع أحمد داوود ونيللي كريم وإلهام شاهين وناهد السباعي في يوم للستات.

- أفلام الواقع الافتراضي تسجل حضورها في المهرجان ونظرة على أهم الأسماء الفائزة بجوائز المهر لهذا العام.

