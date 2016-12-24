كواليس Assassin's Creed

في حلقة هذا الأسبوع:

كواليس العرض العالمي الأول لفيلم الأكشن والمغامرة Assassin's Creed مع Michael Fassbender وMarion Cotillard والجزء الثاني من تغطية نشاطات مهرجان دبي السينمائي:

- تجربة روائية مستوحاة من حادث اختطاف عصابات "داعش" نساءً أيزيديات تحصد الجائزة الكبرى ولقاء خاص مع مخرج العمل.

- رحلة كوميديا سوداء تكشف عيوب المجتمع وتسجّل أحدث عودة للسينما الأردنية في "انشالله استفدت."

- العنصرية ضد السوريين في لبنان ضمن قالب اجتماعي ساخر مع جوليا قصّار وبسام كوسا في "محبس."

- سلسلة قصص نسائية متشابكة من واقع الحارة المصرية مع نيللي كريم وناهد السباعي وأحمد داوود وإلهام شاهين في "يوم للستّات."

- ونظرة على أبرز الفائزين في ختام المهرجان وLa La Land يتصدّر ترشيحات Golden Globes.