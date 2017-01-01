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تغطية خاصّة لأبرز العروض السينمائية

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تغطية خاصّة لأبرز العروض السينمائية وأولى الإصدارات التجارية وأفلام المهرجانات للعام 2016:
- DC Comics تفتتح الموسم السينمائي 2016 بإعادة استثمار شخصية Batman وأول مواجهة بينه وبين Superman في Dawn Of Justice
- سينما السيرة الذاتية تحتفل بأشهر محرر أدبي في التاريخ الأمريكي مع Colin Firth وJude Law في Genius
- كوميديا حب تنتهي بزواج قبل أن تقرر بطلتها إعادة الزمن إلى الوراء مع Julianne Moore في Maggie's Plan
- السبعينيات تجمع النجمين Russell Crowe وRyan Gosling في قصة بوليسية لا تخلو من غموض في The Nice Guys
- الكوميديا الفرنسية الأغرب في تاريخ المسابقة الرسمية لمهرجان Cannes مع النجمة Juliette Binoche في Slack Bay
- بعد عامين على اعتزاله، المخرج البريطاني الكبير Ken Loach ينتصر للفقراء ويحقق الفوز الأضخم في مشواره الفني في I, Daniel Blake
- Chile تنافس على الأوسكار بشاعرها الأكثر شعبية Pablo Neruda في تجربة مستوحاة من رحلة القبض عليه بسبب انتماءاته السياسية.
- أول مخرجة أفغانية تشارك بفيلم روائي طويل في Cannes وقصة من الموروث الشعبي لا تخلو من عناصر الفنتازيا والخرافة في Wolf and Sheep

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