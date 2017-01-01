تغطية خاصّة لأبرز العروض السينمائية وأولى الإصدارات التجارية وأفلام المهرجانات للعام 2016:
- DC Comics تفتتح الموسم السينمائي 2016 بإعادة استثمار شخصية Batman وأول مواجهة بينه وبين Superman في Dawn Of Justice
- سينما السيرة الذاتية تحتفل بأشهر محرر أدبي في التاريخ الأمريكي مع Colin Firth وJude Law في Genius
- كوميديا حب تنتهي بزواج قبل أن تقرر بطلتها إعادة الزمن إلى الوراء مع Julianne Moore في Maggie's Plan
- السبعينيات تجمع النجمين Russell Crowe وRyan Gosling في قصة بوليسية لا تخلو من غموض في The Nice Guys
- الكوميديا الفرنسية الأغرب في تاريخ المسابقة الرسمية لمهرجان Cannes مع النجمة Juliette Binoche في Slack Bay
- بعد عامين على اعتزاله، المخرج البريطاني الكبير Ken Loach ينتصر للفقراء ويحقق الفوز الأضخم في مشواره الفني في I, Daniel Blake
- Chile تنافس على الأوسكار بشاعرها الأكثر شعبية Pablo Neruda في تجربة مستوحاة من رحلة القبض عليه بسبب انتماءاته السياسية.
- أول مخرجة أفغانية تشارك بفيلم روائي طويل في Cannes وقصة من الموروث الشعبي لا تخلو من عناصر الفنتازيا والخرافة في Wolf and Sheep
تغطية خاصّة لأبرز العروض السينمائية
تغطية خاصّة لأبرز العروض السينمائية وأولى الإصدارات التجارية وأفلام المهرجانات للعام 2016: