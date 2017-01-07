في حلقة هذا الأسبوع:

- بعد عشر سنوات منذ آخر وقوف له خلف الكاميرات، النجم الكبير Denzel Washington يفتتح الموسم السينمائي بأحدث أعماله الإخراجية في Fences وكواليس العرض العالمي الأول للفيلم.

- عودة جديدة للمخرج والممثل الشهير Ben Affleck في تجربة مستوحاة عن عالم الجريمة في العشرينيات مع Elle Fanning وSienna Miller وZoe Saldana في Live By Night.

- تفاصيل منع الشعائر المسيحية في اليابان خلال القرن السابع عشر في أحدث أفلام المخرج الكبير Martin Scorsese مع Adam Driver وAnderw Garfield وLiam Neeson في Silence.

- كوميديا بأجواء الريف المصري تسجل أحدث حضور للمخرج يسري نصرالله في "الماء والخضرة والوجه الحسن" مع أحمد داوود وليلى علوي وباسم سمرة.

- أكثر من 100 عام من الذكريات تعكس التاريخ اللبناني الحديث بين الهجرة وحكايات الحب في الفيلم الوثائقي "يا عمري".

- جولة على أضخم إصدارات هوليوود القادمة والتي يسعى صناعها للسيطرة على شباك تذاكر العام الجديد.