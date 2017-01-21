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La La Land يتصدر ترشيحات جوائز BAFTA البريطانية

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في حلقة هذا الأسبوع:

- رحلة صعود أشهر إمبراطورية في تاريخ مطاعم الوجبات السريعة وقصة الرجل الذي كان له الدور الأبرز في نجاحها الاستثنائي مع Michael Keaton وLaura Dern في The Founder
- كواليس العرض العالمي الأول لأحدث أعمال نجم الأكشن Vin Diesel في 3 أجزاء سلسلة Triple X مع Deepika Padukone وToni Collette وSamuel L. Jackson في Return of Xander Cage
- هواجس السفر واكتشاف العالم في كوميديا لبنانية تطرح أسئلة حول الهوية والانتماء في "المسافر."
- نظرة على الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البرتغال التي فرضت جلب نوع آخر من موظفي تحصيل الديون في Saint George
- بعد تحقيق رقم قياسي في Golden Globes، الفيلم الغنائي La La Land يتصدر ترشيحات جوائز BAFTA البريطانية ومأساة مدينة حلب السورية تمثل السينما العربية في مهرجان Sundance السينمائي.

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