في حلقة هذا الأسبوع:
- فنتازيا شبابية جديدة تحتفل بعالم الفضاء في رحلة سفر أول أبناء المريخ إلى كوكب الأرض مع Asa Butterfield في The Space Between Us
- بعد مرور 10 أعوام على نجاح ساحق، عودة أشهر الأفلام الوثائقية التي تناولت ظاهرة التغيّر المناخي بقيادة نائب الرئيس الأميركي الأسبق Al Gore فيAn Inconvenient Sequel: Truth to Power
- مصحّة غامضة للعلاج النفسي يتورّط طاقمها في سلسلة ممارسات طبّية غريبة في أحدث إصدارات سينما الرعب A Cure For Wellness
- حياة المرأة المصرية في تجربة وثائقية تلقي الضوء على واقع الفن المعاصر لمرحلة ما بعد الثورة في "جان دارك مصرية"
- ونظرة على أبرز ترشيحات جوائز أوسكار السنة 2017 و Finding Dory أفضل أفلام فئةPeople's Choice Awards
نظرة على أبرز ترشيحات جوائز أوسكار السنة 2017
في حلقة هذا الأسبوع: