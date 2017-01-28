نظرة على أبرز ترشيحات جوائز أوسكار السنة 2017

في حلقة هذا الأسبوع:

- فنتازيا شبابية جديدة تحتفل بعالم الفضاء في رحلة سفر أول أبناء المريخ إلى كوكب الأرض مع Asa Butterfield في The Space Between Us

- بعد مرور 10 أعوام على نجاح ساحق، عودة أشهر الأفلام الوثائقية التي تناولت ظاهرة التغيّر المناخي بقيادة نائب الرئيس الأميركي الأسبق Al Gore فيAn Inconvenient Sequel: Truth to Power

- مصحّة غامضة للعلاج النفسي يتورّط طاقمها في سلسلة ممارسات طبّية غريبة في أحدث إصدارات سينما الرعب A Cure For Wellness

- حياة المرأة المصرية في تجربة وثائقية تلقي الضوء على واقع الفن المعاصر لمرحلة ما بعد الثورة في "جان دارك مصرية"

- ونظرة على أبرز ترشيحات جوائز أوسكار السنة 2017 و Finding Dory أفضل أفلام فئةPeople's Choice Awards

