في حلقة هذا الأسبوع:

- فيلم روائي مصري مستوحى من حادثة مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم يحصد الجائزة الكبرى في Sundance في "اللي حصل في الهيلتون."

- تحية تقدير إلى جهود متطوّعي الدفاع المدني السوري في تجربة وثائقية تحت عنوان "آخر الرجال في حلب."

- تفاصيل إحدى أضخم قضايا الاحتيال في عالم التنقيب عن الذهب في أحدث أعمال النجم Matthew McConaughey : Gold.

- ذكريات الحرب والخيانة تجمع بين صديقين في صالة عرض مع آخر إصدارات السينما اللبنانية: "نار من نار."

- نظرة على أبرز الأسماء الفائزة بجوائز "اتّحاد الممثلين الأميركيّين للسنة 2017 والسينما الإيرانية تنافس على الأوسكار على رغم قرار الحظر.