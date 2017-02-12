هموم الريف ومعنى ارتباط العائلة بالأرض جديد السينما المغربية

في حلقة هذا الأسبوع:

- الجزء الثاني من تغطيتنا لفعاليات مهرجان Sundance السينمائي مع كوميديا مقتبسة عن عالم القصص المصورة لأب يلتقي للمرة الأولى بابنته الشابة في Wilson

- جرائم عصابات "داعش" في تجربة وثائقية تحتفل بجهود ناشطي حملة "الرقّة تُذبح بصمت" في City of Ghosts

- نظرة شاملة على الصراع السوري منذ الأشهر الأولى لانطلاق الثورة حتى أزمة اللاجئين في Cries From Syria

- هموم الحياة الريفية ومعنى ارتباط العائلة بالأرض في جديد السينما المغربية "عرق الشتا"

- أشهر مخرجي السينما الإسبانية يترأس لجنة تحكيم مهرجان "كان" وJolie تهاجم الرئيس الأميركي وقرارات حظر السفر.

