هموم الريف ومعنى ارتباط العائلة بالأرض جديد السينما المغربية

في حلقة هذا الأسبوع:
- الجزء الثاني من تغطيتنا لفعاليات مهرجان Sundance السينمائي مع كوميديا مقتبسة عن عالم القصص المصورة لأب يلتقي للمرة الأولى بابنته الشابة في Wilson
- جرائم عصابات "داعش" في تجربة وثائقية تحتفل بجهود ناشطي حملة "الرقّة تُذبح بصمت" في City of Ghosts
- نظرة شاملة على الصراع السوري منذ الأشهر الأولى لانطلاق الثورة حتى أزمة اللاجئين في Cries From Syria
- هموم الحياة الريفية ومعنى ارتباط العائلة بالأرض في جديد السينما المغربية "عرق الشتا"
- أشهر مخرجي السينما الإسبانية يترأس لجنة تحكيم مهرجان "كان" وJolie تهاجم الرئيس الأميركي وقرارات حظر السفر.