تغطية لمهرجان برلين السينمائي في نسخته الـ67 وأبرز أفلام هذه السنة



- الجزء الأول من تغطيتنا لمهرجان برلين السينمائي في نسخته الـ67 وأبرز أفلام هذه السنة.

- السيرة الذاتية لأيقونة الجّاز الأوروبية الملحن Django Reinhardt تفتتح أول عروض المهرجان بين الموسيقى والنازية في Django.

- جريمة مروّعة تجمع عائلة شقيقين إلى مائدة عشاء في محاولة لتجنّب الفضيحة مع Richard Gere وLaura Lenney وSteve Coogan في: The Dinner.

- قصة حب تنشأ في عالم الأحلام لتتحدّى واقعَ بطلها البائس في جديد السينما الهنغارية On Body and Soul.

- وسط استحسان النقّاد، كواليس العرض العالمي الأول للجزء الثاني من سلسلة الـ "أكشن" John Wick مع النجم Keanu Reeves .

- سور الصين العظيم في مواجهة مخلوقات ضخمة تكشف أساطير أحد أبرز عجائب الدنيا، في أحدث أعمال Matt Damon: The Great Wall.

- نظرة على أبرز الفائزين في حفل توزيع جوائزBAFTA البريطانية.

