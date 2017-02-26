تجربة روائية ساخرة تستعرض أوضاع لندن

في حلقة هذا الأسبوع:

الجزء الثاني من تغطيتنا لمهرجان برلين مع أبرز المشاركات العالمية لهذه السنة، إضافة إلى الفائزين:

- تجربة روائية ساخرة تستعرض الأوضاع الاجتماعية والسياسية في لندن بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي مع Kristin Scott Thomas وTimothy Spall في The Party

- برلين تستقبل أحدث إصدارات ستوديوهات Marvel قبل عرضه التجاري الأسبوع المقبل مع Hugh Jackman في Logan

- كوميديا فنلندية تنتقد العنصرية وتحتفل بالإنسانية واللاجئين في The Other Side of Hope

- أحدث أدوار النجمة الفرنسية القديرة Catherine Deneuve في قصة تعيد تعريف مفهوم العائلة في The Midwife

- تاريخ الهند بين الاستقلال والانقسام في تجربة روائية تكشف تفاصيل السنة الأخيرة من عمر الاستعمار البريطاني في Viceroy's House

- سلسلة من جرائم القتل الغامضة تضع الإنسان في مواجهة مباشرة مع الطبيعة في جديد السينما البولندية Spoor

- السينما الهنغارية تحصد نجاحاً غير مسبوق في تاريخ المهرجان، ونظرة على أهم الأفلام العربية المشاركة

