في حلقة هذا الأسبوع:

- كواليس العرض العالمي لأحدث أفلام Disney مع أول نسخة روائية معاصرة من أسطورةBeauty and the Beast مع Emma Watson وLuke Evans

- استوديهاتMarvel تفتتح أول إصداراتها السينمائية لهذا العام وتودّع رحلة بطل The Wolverine النجم Hugh Jackman في Logan

- بعد أكثر من10 سنوات منذ آخر ظهور له، هوليوود تعيد استثمار رحلة أشهر وأضخم مخلوقاتها السينمائية في Kong Skull Island معTom Hiddleston وBrie Larson و Samuel L. Jackson

- سينما الرعب وافتراس لحوم البشر في نسخة نسائية فرنسية حققت استحسانا نقديا كبيرا في Raw

- نظرة على أبرز المحطات غير المتوقعة في تاريخ جائزة الأوسكار لأفضل عمل، وقصة حياة الرئيس التركي على الشاشة بالتزامن مع الاستفتاء على التعديلات الدستورية

