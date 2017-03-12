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أبرز المحطات غير المتوقعة في تاريخ جائزة الأوسكار

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في حلقة هذا الأسبوع:

- كواليس العرض العالمي لأحدث أفلام Disney مع أول نسخة روائية معاصرة من أسطورةBeauty and the Beast مع Emma Watson وLuke Evans
- استوديهاتMarvel تفتتح أول إصداراتها السينمائية لهذا العام وتودّع رحلة بطل The Wolverine النجم Hugh Jackman في Logan
- بعد أكثر من10 سنوات منذ آخر ظهور له، هوليوود تعيد استثمار رحلة أشهر وأضخم مخلوقاتها السينمائية في Kong Skull Island معTom Hiddleston وBrie Larson و Samuel L. Jackson
- سينما الرعب وافتراس لحوم البشر في نسخة نسائية فرنسية حققت استحسانا نقديا كبيرا في Raw
- نظرة على أبرز المحطات غير المتوقعة في تاريخ جائزة الأوسكار لأفضل عمل، وقصة حياة الرئيس التركي على الشاشة بالتزامن مع الاستفتاء على التعديلات الدستورية

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