Spielberg يجمع أشهر نجمين في سماء هوليوود على الشاشة للمرة الأولى

في حلقة هذا الأسبوع:

- عودة المخرج الكبير Terrence Malick في تجربة روائية تحتفل بالحب وموسيقى الـ Rock & Roll مع Michael Fassbender وNatalie Portman وRyan Gosling في Song To Song

- هوليوود تقدم أول نسخة روائية من سلسلة القصص المصورة اليابانية الشهيرة Ghost In The Shell مع النجمة Scarlett Johansson

- سلسلة الأبطال الخارقين الشبابية Power Rangers تسجل أول حضور لها خلال القرن الحالي مع Dacre Montgomery و Naomi Scott وبمشاركة Elizabeth Banks وBryan Cranston

- رسالة غامضة تكشف أسرار الماضي وتعيد إحياء تفاصيله بين الصداقة والخيانة مع Jim Broadbentو Charlotte Rampling في The Sense of an Ending

- Spielbergيجمع أشهر نجمين في سماء هوليوود على الشاشة للمرة الأولى ونظرة على أبرز المحطات الفنية في مشوار Fassbinder

