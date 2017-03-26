في حلقة هذا الأسبوع:
-عودة سينما الفضاء في رحلة بحث عن كائنات المريخ الغامضة بين الخيال العلمي والتشويق معJake Gyllenhaal و Ryan Reynoldsو Rebecca Fergusonفي Life.
- نسخة سينمائية تحتفل بأحد أكثر المسلسلات شعبية في تاريخ الكوميديا البوليسية مع Dax Shepard وMichael Peña في Chips.
-تجربة رعب ساخرة تحقق نجاحا إستثنائيا على مستويي النقاد والأرقام مع Daniel Kaluuya وAllisonWilliams في Get Out.
-كواليس صناعة الدعاية الإعلامية للمملكة المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية معSam Claflin وBill Nighy وGemma Arterton في .Their Finest
- تفاصيل عودة سلسلة الأكشن والإبهار البصري The Matrix بمجموعة جديدة من الأفلام وأشهر لاجئة سورية في عالم رياضة السباحة على الشاشة قريبا.