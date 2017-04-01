في حلقة هذا الأسبوع:

- كيف أنقذت حديقة للحيوانات حياة أكثر من 300 شخص خلال الحرب العالمية الثانية مع Jessica Chastain و Daniel Brühl في The Zookeeper's Wife

- كوميديا تستعرض رحلة بحث أب عن ابنته بمساعدة صديقها السابق مع Emile Hirsch و Analeigh Tipton وJ K Simmons في All Nighter

- تجربة سينمائية ساخرة تنتقد مظاهر العنصرية بين اللبنانيين والسوريين مع بسام كوسا وجوليا قصّار في محبس

- لقاء خاص مع بطل War For The Planet Of The Apes الممثل Steve Zahn والنجمة الإيطالية Monica Bellucci تفتتح وتختتم فعاليات الدورة القادمة من مهرجان كان