في حلقة هذا الأسبوع:
- كيف أنقذت حديقة للحيوانات حياة أكثر من 300 شخص خلال الحرب العالمية الثانية مع Jessica Chastain و Daniel Brühl في The Zookeeper's Wife
- كوميديا تستعرض رحلة بحث أب عن ابنته بمساعدة صديقها السابق مع Emile Hirsch و Analeigh Tipton وJ K Simmons في All Nighter
- تجربة سينمائية ساخرة تنتقد مظاهر العنصرية بين اللبنانيين والسوريين مع بسام كوسا وجوليا قصّار في محبس
- لقاء خاص مع بطل War For The Planet Of The Apes الممثل Steve Zahn والنجمة الإيطالية Monica Bellucci تفتتح وتختتم فعاليات الدورة القادمة من مهرجان كان
كيف أنقذت حديقة للحيوانات حياة أكثر من 300 شخص خلال الحرب العالمية الثانية
في حلقة هذا الأسبوع: