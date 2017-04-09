في حلقة هذا الأسبوع:

- تغطية خاصة لفعاليات النسخة الحالية من CinemaCon في Las Vegas مع نجوم أضخم الإصدارات السينمائية القادمة من Spiderman إلى Blade Runner

- بعد تحقيق الجزء السابع أرباحاً قياسية، سلسلة السرعة Fast & Furious تسجل أحدث حضور لها مع Vin Diesel وDwayne Johnson وCharlize Theron في The Fate of the Furious

- نسخة معاصرة تعيد إحياء أجواء فيلم الأكشن الكلاسيكي Going In Style مع Morgan Freeman وMichael Caine وAlan Arkin

- صراع عائلي على حق حضانة طفلة تمتلك قدرات عقلية إستثنائية مع Chris Evans وOctavia Spencer في Gifted

- أكاديمية الأوسكار تمنع استخدام الهواتف المحمولة وتفاصيل أول نسخة سينمائية من رواية It لكاتب الرعب الشهير Stephen King

