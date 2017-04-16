"نوّارة" أفضل فيلم محلي باختيار نقّاد مصر

في حلقة هذا الأسبوع:

- الجزء الثاني من تغطية فعاليات وضيوف CinemaCon2017 مع أحدث أفلام Jessica Chastain وMark Wahlberg إضافة إلى الجزء الثاني من كوميديا Bad Moms

- دراما تشويقية بطلتها أم في مواجهة المرأة الجديدة في حياة زوجها السابق مع Katherine Heigl في Unforgettable

- بالتزامن مع اليوم العالمي للأرض، ستوديوهات Disney تحتفل بالطبيعة البرية في الصين في تجربة وثائقية تحت عنوان Born In China

- نظرة على أحدث إصدارات السينما الرومانية وتفاصيل رحلة أب لإنقاذ مستقبل إبنته بعد تعرضها لحادثة إعتداء في Graduation

- نقّاد مصر يختارون "نوّارة" أفضل فيلم محلي وGet Out يتصدر ترشيحات جوائز MTV السينمائية في دورتها الأولى