في حلقة هذا الأسبوع:

- رحلة بحث عن مدينة غامضة في قلب غابات الأمازون مطلع القرن الماضي مع Charlie Hunnam وSienna Miller وTom Holland في The Lost City Of Z

- كوميديا هوليوودية بأجواء رومانسية ساخرة لكن على الطريقة المكسيكية مع سلمى حايك وEugenio Derbez في How To Be A Latin Lover

- تجربة روائية تعيد إحياء تفاصيل الأعوام الأخيرة من عمر الإمبراطورية العثمانية والمذابح التي ارتكبت ضد الأرمن مع Oscar Isaac وCharlotte Le Bon وChristian Bale في The Promise

- لقاء يجمع بين صديقين ويكشف أسرار الماضي المشترك بينهما خلال الحرب اللبنانية بين الخيانة والهجرة في "نار من نار"

- سلسلة الفضاء الأشهر تحتفل بعيدها الأربعين ومهرجان "كان" يعلن عن قائمة الأفلام المشاركة في دورته المقبلة



