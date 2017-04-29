- كواليس العرض العالمي الأول لثاني أجزاء سلسلة الأبطال الخارقين الساخرة Guardians Of The Galaxy مع Chris Pratt وVin Diesel وZoe Saldana وSylvester Stallone

- مغامرة نسائية كوميدية تعيد إحياء علاقة أمٍّ بابنتها مع النجمتين Goldie Hawn وAmy Schumer في Snatched

- تجربة وثائقية تستعرض تفاصيل الحياة اليومية في قطاع غزة بين الحصار ورياضة ركوب الأمواج في Gaza Surf Club

- نظرة على أحدث إصدارات السينما اللبنانية في رحلة سفر تطرح أسئلة عن الهوية والانتماء مع رودريغ سليمان في "المسافر"

- شارع النجوم يحتفل بأحدث أعضائه وUm Thurman تترأس لجنة تحكيم قسم "نظرة ما" في مهرجان كان