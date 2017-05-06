في حلقة هذا الأسبوع:

- كواليس العرض الافتتاحي لأحدث أدوار النجم Tom Hanks في تجربة تشويقية تكشف مخاطر التكنولوجيا الحديثة مع Emma Watson في The Circle

- عودة أسطورة الملك البريطاني Arthur في نسخة روائية من توقيع Guy Ritchie وبطولة Charlie Hunnam وJude Law وEric Bana في Legend of the Sword

- هجوم جرثومي محتمل على العاصمة البريطانية يتصدى له فريق استخباراتي متخصص مع Orlando Bloom وNoomi Rapace وJohn Malkovich في Unlocked

- كوميديا بنكهة سينما الخيال العلمي تجمع فتاة بوحش خارق ضمن مصير مشترك مع Anne Hathaway و Jason Sudeikis في Colossal

- تفاصيل عودة أنجح فيلم في تاريخ السينما في 4 أجزاء جديدة ووثائقي إماراتي يحصد جائزة أفضل عمل في هوليوود

