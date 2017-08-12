في حلقة هذا الأسبوع:

- نسخة سينمائية تحتفل بسلسلة روايات للكاتب الكبير Stephen King وتبدأ أولى رحلاتها على الشاشة مع Matthew McConaughey وIdris Elba في The Dark Tower

- تجربة أكشن كوميدية تجمع بين النجمين Ryan Reynolds وSamuel L. Jackson وتقدم تحيتها الخاصة لأحد أنجح كلاسيكيات السينما في The Hitman's Bodyguard

- نظرة على أول الأعمال الإخراجية لمؤلف فيلمي Sicario وHell or High Water في قصة تشويقية بروح سكان أمريكا الأصليين مع Jeremy Renner وElizabeth Olsen في Wind River

- دراما عائلية مقتبسة عن أحداث حقيقية يعيش أبطالها بين الفقر والذعر مع Brie Larson وNaomi Watts و Woody Harrelson في The Glass Castle

- فلسطين في المسابقة الدولية لمهرجان Locarno وسلسلة Divergent الشبابية تودع السينما وتدخل عالم التلفزيون

