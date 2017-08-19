في حلقة هذا الأسبوع:

- سينما الجريمة والتمييز العنصري بتوقيع أول مخرجة حائزة على الأوسكار عن قصة مستوحاة عن إحدى أكثر الفترات إضطرابا في الولايات المتحدة نهاية السيتنيات مع John Boyega وWill Poulter في Detroit

- دراما نسائية تعيد إحياء أجواء الحرب الأهلية الأميركية في القرن الثامن عشر مع Nicole Kidman وKirsten Dunst وColin Farrell في أحدث أعمال المخرجة Sofia Coppola : The Beguiled

- تجربة تشويق ورعب نفسي ترسم مستقبلا سوداويا لنهاية عالمنا مع Joel Edgerton في It Comes At Night

- هجوم بيولوجي يهدد أمن المملكة البريطانية قبل أن يتصدى له فريق إستخباراتي متخصص بقيادة Noomi Rapace إلى جانب Orlando Bloom وMichael Douglas في Unlocked

- نظرة على أحدث أعمال المخرج Darren Aronofsky وDisney تدخل المنافسة على سوق العرض الإلكتروني