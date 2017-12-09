في حلقة هذا الأسبوع:

- كواليس صناعة أسوأ فيلم عرفته هوليوود وكيف استطاع مخرجه اقتحام عالم هوليوود مع James Franco وSeth Rogen في The Disaster Artist

- تجربة أكشن كوميدية تجمع وللمرة الأولى بين النجمين Morgan Freeman وTommy Lee Jones في صراع تنافسي لا يخلو من مفاجأت في Just Getting Started

- سينما التحريك تحتفل بالموروث المكسيكي عبر الأجيال ضمن مزيج من الموسيقى والرقص وأحيانا بعض اللحظات المرعبة في Coco

- رحلة شاب غجري في شوارع العالم السفلي للعاصمة الفرنسية بعد مقتل صديقه مع Gael García Bernal في If You Saw His Heart

- بين الأوسكار وجوائز المهر، نظرة على أبرز الأفلام العربية والعالمية المشاركة في النسخة الحالية من مهرجان دبي السينمائي