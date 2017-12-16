في حلقة هذا الأسبوع:
كواليس افتتاح مهرجان دبي السينمائي ونظرة على أبرز الأفلام العربية والعالمية المشاركة في دورته الرابعة عشرة.
- دراما عائلية لا تخلو من لحظات ساخرة تسجل أحدث حضور للسينما اللبنانية مع فرح شاعر ووسام بطرس في "غداء العيد"
- مجموعة من الحكايات المتداخلة ترصد واقع الشارع المغربي وتسلط الضوء على مشاكله المجتمعية في Burnout
- المخرجة السعودية هيفاء المنصور تعرض أولى تجاربها الهوليودية بينما تحضر لإنتاج فيلم أنيميشن جديد تحت عنوان "ملكة جمال الإبل"
- يوم الشهيد بعيون أبطال أحدث إصدارات السينما الإماراتية في رحلة من يوم واحد في "ولادة"
- كوميديا بريطانية مقتبسة عن رواية شهيرة تحتفل بالرومانسية من منظور كلاسيكي مع Saoirse Ronan و Emily Watson في On Chesil Beach