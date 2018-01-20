في حلقة هذا الأسبوع:

- موسم جوائز الأفلام مازال مستمراً بحفل افتتاح توزيع جوائز الـ SAGA غداً وبدء مهرجان الـ Sundance الأسبوع القادم

- قصة الرجل الأغنى في التاريخ الذي يواجه معضلة لا يمكن حلها في "All The Money in The World"

- تسجل هوليود فارقاً يعد الأكبر في تاريخها بين أجور الممثلين والممثلات في آخر فيلم أُنتج بها

- لم يحرز فيلم "The Post" أياً من جوائز الجولدن جلوب لهذا العام. هل سيحالفه الحظ في الأوسكار؟ نستعرض معكم آخر أفلام Spielberg

- التقينا هيلين ميرين و دونالد ساذرلان قبيل العرض الأول من فيلم "The Leisure Seeker"

- سنوافيكم بتغطية حفل جوائز الـ SAGA لهذا العام

- أنجح 5 أفلام لهذا الأسبوع في شباك التذاكر الأميركي