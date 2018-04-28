تغييرات مفاجئة في مهرجان دبي السينمائي في الدورة المقبلة في 2019 آخر تحديث: السبت 12 شعبان 1439 هـ - 28 أبريل 2018 KSA 19:35 - GMT 16:35 تارخ النشر: السبت 12 شعبان 1439 هـ - 28 أبريل 2018 KSA 19:34 - GMT 16:34 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تغييرات مفاجئة في مهرجان دبي السينمائي في الدورة المقبلة في 2019 PDF اطبع إقرأ أيضاً الأوساط السينمائية تفقد أبرز مخرجيها ميلوش فورمان 18:22 GMT إقرأ أيضاً Charlize Theronتتخلى عن رشاقتها من أجل فيلم Tully 20:07 GMT