الشاشة الكبيرة | مارك ولبيرغ و بيتربيرغ يتعاونون في فيلم آخر تحديث: السبت 13 ذو الحجة 1439 هـ - 25 أغسطس 2018 KSA 20:39 - GMT 17:39 تارخ النشر: السبت 13 ذو الحجة 1439 هـ - 25 أغسطس 2018 KSA 19:56 - GMT 16:56 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الشاشة الكبيرة | مارك ولبيرغ و بيتربيرغ يتعاونون في فيلم PDF اطبع إقرأ أيضاً الشاشة الكبيرة | بطلة أول مسلسل من إنتاج Facebook 15:57 GMT إقرأ أيضاً لقاء مع "كيانو ريفز" و "وينونا رايدر" 16:19 GMT