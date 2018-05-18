كابتشر | كيف جاء اسم نيويورك آخر تحديث: الجمعة 3 رمضان 1439 هـ - 18 مايو 2018 KSA 11:52 - GMT 08:52 تارخ النشر: الجمعة 3 رمضان 1439 هـ - 18 مايو 2018 KSA 11:24 - GMT 08:24 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كابتشر | كيف جاء اسم نيويورك PDF اطبع حجم الخط كيف تنازل الهولنديون عن نيويورك مقابل احتكار سوق ( جوزة الطيب ) إقرأ أيضاً كابتشر | الغريب في قصة مخترع المصاعد 09:14 GMT إقرأ أيضاً كابتشر | أغرب تجربة طبية أنقذت قلوب الملايين 10:08 GMT