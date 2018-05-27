كابتشر | حقيقة ستصدمك عن موقعك الجغرافي آخر تحديث: الأحد 12 رمضان 1439 هـ - 27 مايو 2018 KSA 11:28 - GMT 08:28 تارخ النشر: الأحد 12 رمضان 1439 هـ - 27 مايو 2018 KSA 10:42 - GMT 07:42 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كابتشر | حقيقة ستصدمك عن موقعك الجغرافي PDF اطبع حجم الخط منذ اكتشاف كروية الأرض إلى الآن لم تعكس الخرائط الجغرافية الحقيقة كاملة، في هذه الحلقة نكشف التلاعب الذي حصل وأسبابه. إقرأ أيضاً كابتشر | كيف أصبحنا أكثر ذكاءً 08:43 GMT إقرأ أيضاً كابتشر | فتيات الراديوم 07:35 GMT