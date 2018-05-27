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كابتشر | حقيقة ستصدمك عن موقعك الجغرافي

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منذ اكتشاف كروية الأرض إلى الآن لم تعكس الخرائط الجغرافية الحقيقة كاملة، في هذه الحلقة نكشف التلاعب الذي حصل وأسبابه.

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