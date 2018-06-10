كابتشر | هل تنقص الشوكولاته الوزن؟ آخر تحديث: الأحد 26 رمضان 1439 هـ - 10 يونيو 2018 KSA 10:43 - GMT 07:43 تارخ النشر: الأحد 26 رمضان 1439 هـ - 10 يونيو 2018 KSA 10:30 - GMT 07:30 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كابتشر | هل تنقص الشوكولاته الوزن؟ PDF اطبع حجم الخط هناك دراسة نشرها أحد الباحثين تؤكد بأن الشوكلاته تنقص الوزن .. هل نصدقها؟ إقرأ أيضاً كابتشر | الهكر الذي أقلق الرئيس الأميركي 07:09 GMT إقرأ أيضاً كابتشر | 22 يتيما أنقذوا العالم 13:26 GMT