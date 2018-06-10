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كابتشر | هل تنقص الشوكولاته الوزن؟

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هناك دراسة نشرها أحد الباحثين تؤكد بأن الشوكلاته تنقص الوزن .. هل نصدقها؟

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