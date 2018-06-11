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كابتشر | 22 يتيما أنقذوا العالم

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طريقة جريئة أثارت جدلاً كبيراً نفذها أحد الأطباء لنقل لقاح الجدري من إسبانيا إلى العالم

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