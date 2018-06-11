كابتشر | 22 يتيما أنقذوا العالم آخر تحديث: الاثنين 27 رمضان 1439 هـ - 11 يونيو 2018 KSA 16:26 - GMT 13:26 تارخ النشر: الاثنين 27 رمضان 1439 هـ - 11 يونيو 2018 KSA 11:22 - GMT 08:22 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كابتشر | 22 يتيما أنقذوا العالم PDF اطبع حجم الخط طريقة جريئة أثارت جدلاً كبيراً نفذها أحد الأطباء لنقل لقاح الجدري من إسبانيا إلى العالم إقرأ أيضاً كابتشر | هل تنقص الشوكولاته الوزن؟ 07:43 GMT إقرأ أيضاً كابتشر | أبلغ كلمة في العالم 06:22 GMT