صناعة الموت مسيحيو العراق آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

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للمسيحيّين في العراق حكاية، تتلخّص بكلمتين: تطهير عرقي! جلسة حوارية في العاصمة باريس، مع عدد من العقول المسيحيّة المهجّرة، يناقشون فيها أبعاد قضيتهم.



ماذا يقول مسيحيّون عراقيّون لاجئون إلى أوروبا عن ظروف هربهم من الوطن؟ إضافة إلى وضع الذين ما زالوا في العراق يعيشون مرحلة تهميش وعدم مساواة، لأسباب سياسية كانت أم طائفية.



الحلقة تتضمّن أيضاً فقرة "صناعة الحياة" مع الدكتور محمد أبو عطيّة القيادي السابق في الجماعة الإسلامية، الذي حاز ماجستير من داخل زنزانته في درس الفكر المتطرّف، الأمر الذي غيّر اقتناعاته ودفع به إلى نبذ العنف.