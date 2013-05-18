صناعة الموت: تجارة الفساد وصناعة الموت

آلات لرصد كرات الغولف الضائعة اشترتها السلطات العراقية على أنها أجهزة كشف عن المتفجرات. الأجهزة المغشوشة هي إحدى قصصِ الموت في العراق. سنوات تمضي وبلاد الرافدين مشغولة بشأن كفاءة أجهزة حديثة تم شراؤها للكشف عن المواد المتفجرة في الشوارع والمنشآت. في بريطانيا تجمّعت الأدلة واكتملت التحقيقات وصدر حكم بالسجن 10 سنوات ضد رجل الأعمال البريطاني جيمس ماكّورماك مع تغريمه أموالاً جمعها من جراء صفقة بيع أجهزة مغشوشة مقدّر ثمنها بنحو 100 مليون دولار أميركي. المحكمة في تقرير الإدانة أشارت إلى الخدعة القاسية التي نفّذها المتهم والتي أوجدت شعوراً مزيّفاً بالأمن لدى العراقيين فكانت أحد أسباب سقوط ضحايا أبرياء في مسلسل الموت المستمر في العراق.

