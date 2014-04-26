صناعة الموت: المتطرفون وتجنيد الضباط

تحاول الجماعات المتطرفة في مصر منذ وقت طويل، اختراق المؤسسة العسكرية وتجنيد عسكريين سابقين لما يمتلكون من خبرة ميدانية وإمكانات تؤهّلهم للتدريب والتخطيط أو لتنفيذ هجمات كبرى. تاريخياً، كانت أبرز أسماء العسكريين السابقين الذين برزوا في التنظيمات المتطرفة قيادات كبرى مثل "أبو حفص المصري" وعبود الزمر وسيف العدل و"أبو عبيدة البنشيري" ومجموعة اغتيال السادات، وأخيراً وليد بدر الضابط السابق في الجيش المصري الذي فجر نفسه محاولاً اغتيال وزير الداخلية. مَن هو وليد بدر؟ ولماذا اختارته جماعة "أنصار بيت المقدس" للتضحية به في هجوم انتحاري؟ هذا ما تحاول حلقة هذا الأسبوع الإجابة عنه.