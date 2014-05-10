صناعة الموت: التنظيم الإداري للقاعدة

تتكشّف كلّ يوم حقائق مذهلة عن الهيكل التنظيمي لـ "القاعدة في العراق" وطريقة إدارة العمل عبر شبكة واسعة من المناصب التراتبية التي تربط مفاصل التنظيم وتحكم تدفّق الأموال والأوامر والأسلحة بين المناطق التي يسعى إلى السيطرة عليها سواء في العراق أوفي سوريا.

حلقة هذا الأسبوع تكشف عدداً من الأسرار عن التنظيم الإداري لـ "القاعدة في العراق" عبر لقاء مع اثنين من أهمّ العناصر الإدارية التي سقطت في قبضة قوى الأمن أخيرا، وهما "والي بغداد" في التنظيم و"مدير بيت المال" الذي تعتبره "القاعدة" "وزير مالية" حركة "داعش".