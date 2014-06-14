صناعة الموت: عشر سنوات على مقتل المقرن

من الناحية العملية.. لم يعد تنظيم القاعدة في السعودية قائما بعد الضربات الأمنية والفكرية المتتالية التي تعرض لها.. ولكن تاريخ التنظيم الدموي ارتبط في المملكة باسم واحد كان الأشرس والأخطر في قوائم المطلوبين الأمنيين من أصحاب الفكر المتطرف.. عبدالعزيز المقرن ثالث قائد للتنظيم وأخطر من نفذ عمليات صناعة الموت باسم القاعدة في أرض الحرمين الآمنة.. الذي تمر هذه الأيام الذكرى العاشرة على مقتله ونهاية أسوأ فصل من فصول العنف.

من عبدالعزيز المقرن وكيف تحول إلى صانع للموت سفك دماء عشرات الآمنين.. في هذه الحلقة نجيب عن هذه التساؤلات.