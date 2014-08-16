صناعة الموت: داعش في طرابلس

موضوع الحلقة عن الخطة الأمنية التي نجحت في طرابلس اللبنانية ولكن بقي الوضع هشاً. وعند كل هزة أمنية، يطلق الرصاص في شوارعها المتوثبة بالمسلحين.

أحداث بلدة عرسال أيقظت الأطراف المسلحة النائمة مؤقتاً، وعاد الخوف مجدداً إلى طرابلس. في هذه الحلقة، استعراض لحقيقة وجود داعش في المدينة.

القيادات السياسية والأمنية في طرابلس تجمع على أن الوضع تحت السيطرة وتنفي وجود التنظيم، وتعيد التوتر الأمني المتكرر إلى طبيعة الاحتقان المرتبط بمشاركة ميليشيات حزب الله في سوريا، وأسباب أخرى محلية، لكن الصور على الطرقات وعموم المظاهر توحي بوجود مزاج عام معجب بداعش، ما يهيئ لأرضية جاهزة لاستقبال التنظيم.