الإستراتيجيات الأميركية لمحاربة الإرهاب

خلال 15 عاما تغيرت الإستراتيجية الأميركية لمحاربة الإرهاب مرتين. بعد أحداث "11 سبتمبر" دخلت الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع الإرهاب ودفعت بجنودها وجيوشها إلى خطوط التماس الساخنة في أكثر من جبهة. وبعد تولي الرئيس أوباما اختلفت الاستراتيجية وبدأت أميركا تسحب جنودها من جبهات القتال وتتخلى عن المواقع الأمامية في المواجهة. في الحالين لم يتم القضاء على الإرهاب، بل على العكس زادت قوة التنظيمات المتطرفة وانتشرت وتوحشت. نحن الآن في سنة ستُجرى فيها الانتخابات الأميركية فإلى أين تسير المواجهة مع الإرهاب؟ وهل تتبنى الإدارة المقبلة استراتيجية جديدة؟