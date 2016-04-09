القصرين تواجه التطرف

"القصرين" مدينة تونسية لم يعرفها كثيرون إلا من خلال نشرات الأخبار التي تتناول أحداثها الدامية. هذه المدينة كانت غير مرّة مسرحاً لمظاهرات واضطرابات سببها الفقر والبطالة. فهي تُعدّ وفقاً للإحصاءات الرسمية من أفقر المناطق في الخدمات ومستوى الدخل على امتداد تونس، كما تشهد من وقت إلى آخر هجمات يرتكبها متطرّفون ضد قوات الأمن أو الأهالي الآمنين على حدٍ سواء، خصوصاً أن موقعها يتقاطع مع جبل الشعانبي الذي يشكّل بؤرة للمتطرفين. لكن شباب المدينة قرّروا تحدّي العنف والفقر بطريقة مختلفة فاستدعوا تشارلي تشابلن!