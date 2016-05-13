معتقل غوانتنامو

"معظّم بيك" شخصية بريطانية مثيرة للجدل. قضى 3 أعوام في سجن غوانتانامو بعد اعتقاله في ظروف غامضة في باكستان قبل أن يخرج منه ويقاضي السلطات البريطانية بتهمة المشاركة في تعذيبه ويفوز في تسوية خارج أسوار المحكمة. قصة سفره إلى سوريا مع بداية ظهور التنظيمات المتطرفة هناك، وتفاصيل المواجهة الجديدة مع الحكومة التي صادرت جواز سفره واتهمته بتمويل "داعش." ما حقيقة منظمة Cage أو "قفص" التي أسّسها للدفاع عن الملاحقين في إطار محاربة الإرهاب. وإلى مدى ارتبطت هذه المنظمة بالإرهابي جون الذي ظهر في فيديوهات "داعش" وهو يقطع رؤوس الضحايا.