"الصورة الذهنية للمتطرّف"

موضوع الحلقة هو المحاولات التي يقوم بها الشباب ومنتجو السينما المستقلة في كثير من البلدان، منها السعودية والخليج، لإنتاج أفلام تحارب التطرف أو تحلل أسبابه وتداعياته. فهل اختلف تقديم شخصية الإرهابي أو المتطرف في السينما المستقلة عن النمط السائد في السينما التجارية؟ ولماذا ينجح المتطرفون في استغلال الفضاء الإلكتروني في نشر دعايتهم وأفلامهم بينما يتعثر أحيانا الذين يحاولون استغلال الوسيلة نفسها لمواجهة التطرف ومحاربته؟



