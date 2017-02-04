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الخلايا النائمة

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مصطلح يتكرّر على لسان مختصّين في شؤون الجماعات المتطرّفة من دون توضيح الحدود الفاصلة بينه وبين مفاهيم أخرى مثل "الذئاب المنفردة" أو "الخلايا العنقودية" وغيرها.
من أجل فهم أوسع لهذا المصطلح وطريقة عمل "الخلايا النائمة" كان على فريق البرنامج أن يتوجّه إلى الأردن ليدخل إلى وكر إحدى هذه الخلايا التي نشطت فجأة بعد اكتشاف أمرها وتسبّبت في مواجهات أمنية عنيفة راح ضحيتها عشرات الآمنين وهي التي عرفت إعلاميا بـ"أحداث الكرك". في الشقة التي عاشت فيها هذه الخلية النائمة كان بحث عن طريقة اختيار الخلايا النائمة أوكارها، وكيف تجهّز المتفجّرات والسلاح؟ ومتى تحصل على الضوء الأخضر لتنطلق؟

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