"والدة المتطرّفين"

بعض المقابلات التلفزيونية تكون شديدة الصعوبة عندما يكون الضيف على صلة مباشرة بالمتورطين في الأحداث. مثل هذا اللقاء الذي قام فريق البرنامج بإجرائه في مدينة الكرك الأردنية مع أم فقدت إثنين من أبنائها في أحداث المدينة. والأشد إيلاماً وصعوبة أنهم لم يكونوا من الضحايا، بل من "القتلة". لوعة الأم التي فقدت أبناءها تتضاعف عندما تشعر بأنها لا تستطيع أن تدعو لهم بالرحمة من دون أن تتذكر أنهما كانا سبباً في لوعة عشرات الأمهات والزوجات والأبناء.



